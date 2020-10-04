Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Намерение посетить страны Азии подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео. Заявление об этом Помпео сделал 3 октября по видеосвязи в ходе мероприятия, организованного советом по делам семьи штата Флорида.

Госсекретарь США подтвердил, что намеченная на 4 октября поездка по странам Азии состоится, несмотря на выявленное у президента США заражение коронавирусной инфекцией.

По словам Помпео, он чувствует себя хорошо и дважды за последние два дня проходил тестирование на коронавирус. Тесты подтвердили, что госсекретарь США полностью здоров.

Глава американского внешнеполитического ведомства пожелал выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге, Мелании Трамп, которые были госпитализированы с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией.

Госсекретарь США намерен в период с 4 по 8 октября посетить Японию, Монголию и Южную Корею. В Токио запланирована встреча Помпео с главами МИД Австралии, Индии и Японии.

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