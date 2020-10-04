Степанакерт, 4 октября 2020, 02:06 — REGNUM Об улучшении позиций армии Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на линии соприкосновения сообщил 3 октября президент страны Араик Арутюнян в своём Facebook.
Также Арутюнян отметил возрастание интенсивности артобстрелов населённых пунктов Карабаха армией Азербайджана и заявил, что «эти военные преступления получат равноценные ответы». В настоящее время президент НКР остаётся на передовой.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправился воевать на фронт вместе с подразделениями карабахского спецназа.
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