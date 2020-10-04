Баку, , 00:45 — REGNUM Об уничтожении четырёх танков вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе сообщила 3 октября пресс-служба минобороны Азербайджана.

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По данным оборонного ведомства Азербайджана, 3 октября по всей линии фронта продолжались бои. В ходе военных действий на Мадагиз-Агдеринском направлении армией Азербайджана было уничтожено четыре танка 77-го танкового батальона ВС Армении. Кроме того, сообщается о трёх захваченных в качестве трофеев танках.

Также, по данным минобороны Азербайджана, на нескольких направлениях были подавлены огневые позиции ВС Армении. Как утверждает оборонное ведомство Азербайджана, населённые пункты вдоль линии соприкосновения подвергались артобстрелу и ракетному обстрелу с армянской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе. Меркель заявила о важности прекращения огня и возобновления мирного процесса согласно заявлению глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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