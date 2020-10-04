Загреб, , 09:39 — REGNUM 2 октября государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Дубровнике с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. На пресс-конференции после встречи Пленкович заявил, что он рад, что у него была возможность поделиться мнениями по целому ряду тем, касающихся отношений между Хорватией и США. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Он указал, что им удалось обсудить визовый режим и выполнение Хорватией условия, заключающегося в снижении процента отказов в выдачи американских виз хорватским гражданам.

«Я надеюсь, что государственный департамент совместно с другими департаментами в США, такими как департамент внутренних дел, отметит, что мы выполнили все условия на пути достижения безвизового режима с США», — подчеркнул Пленкович.

«Вторая тема касалась избежания двойного налогообложения экономической деятельности, и в этом направлении мы уже предприняли шаги на заседании правительства 1 октября. Текущий ежегодный торговый оборот между нашими странами составляет 650 миллионов долларов США и является хорошей основой для дальнейшего роста», — отметил премьер-министр Хорватии.