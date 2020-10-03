Ереван, , 23:04 — REGNUM Армия Нагорно-Карабахской Республики уверенно контролирует ситуацию на линии соприкосновения. Об этом 3 сентября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В Карабахе Nkrmil.am

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По ее словам, в настоящее время по всей протяженности границы ведутся позиционные бои.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.