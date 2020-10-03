Сараево, 3 октября 2020, 22:27 — REGNUM 3 октября председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил телеграмму поддержки президенту США Дональду Трампу, который был заражен коронавирусом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Шефик Джаферович
Шефик Джаферович
Sepabo

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»Уважаемый президент Трамп, от имени президиума Боснии и Герцеговины, вам и первой леди Соединенных Штатов я искренне желаю как можно быстрее выздороветь. Я надеюсь, что вы проведете карантин без осложнений и как можно скорее преодолеете все трудности. С наилучшими пожеланиями вам, вашей семье и американскому народу», — говорится в телеграмме.

Напомним, что Трамп был переведён вечером 2 октября в военную больницу в Мериленде после проявления первых симптомов заражения коронавирусом.