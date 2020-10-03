Приштина, , 21:01 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи в пятницу, 2 октября, провел беседу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Мирослав Лайчак и Хашим Тачи Facebook.com/LajcakMiroslav

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Тачи заявил, что Косово нацелено на участие в диалоге с Сербией, который должен привести к взаимному признанию, поскольку такой диалог представляет единственный путь к долгосрочному миру в регионе и ускорит процесс интеграции Косово и Сербии в ЕС.

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Напомним, ранее косовский лидер категорически высказывался против участия Косово в диалоге с Сербией при посредничестве Лайчака как представителя страны (Словакии), не признающей независимость Косово. Очевидно, вызов в Специальный Трибунал по Косово в Гааге в 24 июня этого года способствовал некоторому пересмотру позиций политика по этому вопросу.

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