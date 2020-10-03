Тирана, , 20:47 — REGNUM В пятницу, 2 октября, в столице Албании Тиране под лозунгом «Вместе без границ в регионе без границ» состоялось очередное совместное заседание правительств Албании и самопровозглашенного Косово.

Совместное заседание правительств Албании и Косово Mod.gov.al

В ходе встречи было подписано 13 соглашений. Самыми важными из них стали соглашения о создании общего рынка Албании и Косово, о поддержке в случае природных катастроф и о помощи албанцам, проживающим в Прешевской долине в Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил, что данные соглашения открывают новую фазу сотрудничества между республиками.

Приводим полный список заключенных соглашений:

1. Меморандум о сотрудничестве между министерством инфраструктуры и энергетики республики Албания и министерством инфраструктуры республики Косово о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта;

2. Соглашение между министерством Европы и иностранных дел республики Албания и министерством иностранных дел и диаспоры республики Косово об оценке создания Совместного фонда в поддержку Прешевской долины;

3. Соглашение между Советом министров республики Албания и правительством республики Косово о сотрудничестве и взаимной помощи в случае стихийных бедствий и других бедствий;

4. Протокол о внесении поправок и дополнений в Соглашение о сотрудничестве между Советом министров республики Албания и правительством республики Косово о взаимном сотрудничестве в области безопасности;

5. Внесение поправок в протокол к Соглашению о сотрудничестве между Советом министров республики Албания и правительством республики Косово об избежании двойного налогообложения в отношении подоходного налога и налога на капитал и о предотвращении уклонения от уплаты налогов;

6. Соглашение о сотрудничестве между министерством финансов и экономики республики Албания и министерством труда и социального обеспечения республики Косово в деле обеспечения свободы перемещения рабочей силы;

7. Меморандум о сотрудничестве для создания цифрового коридора 5G и содействия будущему сближению между министерством инфраструктуры и энергетики республики Албания и министерством экономики и окружающей среды республики Косово;

8. Меморандум о сотрудничестве между министерством образования, спорта и молодежи республики Албания и министерством культуры, молодежи и спорта республики Косово о создании совместной баскетбольной лиги Албанской федерацией баскетбола и Федерацией баскетбола Косово;

9. Меморандум о сотрудничестве между министерством образования, спорта и молодежи республики Албания и министерством образования и науки республики Косово по созданию совместной цифровой платформы доуниверситетского образования;

10. Годовой календарь совместных культурных мероприятий министерства культуры республики Албания и министерства культуры, молодежи и спорта республики Косово;

11. Соглашение о совместном производстве фильмов между министерством культуры республики Албания и министерством культуры, молодежи и спорта республики Косово;

12. Меморандум о сотрудничестве между министерством культуры республики Албания и министерством культуры, молодежи и спорта республики Косово;

13. Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в области здравоохранения между министерством здравоохранения и социальной защиты республики Албания и министерством здравоохранения республики Косово в связи с COVID-19.

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