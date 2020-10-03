Минск, , 20:18 — REGNUM Жительницы Минска впервые с 9 августа не стали проводить в субботу в столице марш против главы государства Александра Лукашенко, об этом сообщают очевидцы, находившиеся в центре города.

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По словам очевидцев, вместо этого вдоль всего проспекта Независимости девушки гуляют с цветами по два-три человека, есть группы из примерно 15−20 человек.

Также на улицах в синих жилетах с надписью пресса видели всего двух-трех человек, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко, который занимает президентское кресло с 1994 года. Манифестанты требуют новых честных выборов президента, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Лукашенко также обвинил страны ЕС и США в дестабилизации обстановки в Белоруссии.