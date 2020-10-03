Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 2 октября обратился с открытым письмом к премьер-министру Албании Эди Раме.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст письма:

Дональд Трамп От лица Соединенных Штатов Америки хочу поблагодарить вас за лидерство Албании в Балканском регионе и Европе в деле раскрытия зловредного влияния Китая, нарушения им прав человека и использования им грабительских практик заимствования. Ваша открытая поддержка безопасных сетей телекоммуникаций подает хороший пример, и я надеюсь, что Соединенные Штаты и Албания вскоре смогут подписать Меморандум о взаимопонимании о безопасности 5G сетей, которое подтолкнет и другие страны региона сделать то же самое.

Также политик призвал Албанию выйти из инициированного Пекином формата сотрудничества 17+1, экономической программы, включающей Китай и 17 стран Юго-Восточной Европы, и приветствовал участие Албании в Инициативе трех морей — продвигаемой США альтернативе китайскому проекту.

Трамп поблагодарил албанского премьер-министра за поддержку заключенных в Вашингтоне соглашений о нормализации экономических отношений между самопровозглашенным Косово и Сербией и призвал Албанию последовать примеру косоваров и перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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