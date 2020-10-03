Баку, , 19:10 — REGNUM Село Мадагиз в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль вооруженные силы (ВС) Азербайджана. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter.

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«Сегодня (3 октября — прим. ИА REGNUM) азербайджанская армия подняла флаг Азербайджана в Мадагизе, — написал президент. — Мадагиз наш».

Напомним, 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху.

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