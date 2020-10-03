Минск, , 19:02 — REGNUM В Белоруссии завершился пробег в поддержку властей республики, передает 3 октября телеканал ОНТ.

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Отмечается, что пробег стартовал в Витебской области и завершился у Брестской крепости. В автопробеге приняли участие порядка 500 машин.

На остановках участники включали песню «Саня останется с нами» группы Rockerjocker, которая стала символом поддержки президента Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко, который занимает президентское кресло с 1994 года. Манифестанты требуют новых честных выборов президента, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Лукашенко также обвинил страны ЕС и США в дестабилизации обстановки в Белоруссии.

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