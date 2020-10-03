Дамаск, , 17:51 — REGNUM Последствия вмешательства Турции в конфликт между Арменией и Азербайджаном могут иметь опасные последствия, Баку и Еревану необходимо урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Сирии.

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"Турция преследует цель еще более разжечь конфликт в Нагорном Карабахе. Действия Анкары повсюду ведут к росту напряженности и обострению религиозной розни», — говорится в заявлении.

Сирия призвала Армению и Азербайджан принять меры к снижению эскалации конфликта и вести поиск урегулирования разногласий мирными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои идут в Карабахе с 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили о взятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По информации из Баку, с начала столкновений армянские вооруженные силы потеряли 230 танков, сотни других единиц техники и вооружений.