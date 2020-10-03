Вашингтон, , 17:24 — REGNUM В США председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса Рон Джонсон (Республиканская партия) заразился коронавирусом, говорится в заявлении пресс-службы сенатора.

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«Сенатор вчера (в пятницу) прошел тест (на коронавирус). Результаты теста оказались положительными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сенатор чувствует себя здоровым и не испытывает симптомов заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сенатор-республиканец Том Тиллис от штата Северная Каролина, а также сенатор-республиканец от штата Юта Майка Ли заразились коронавирусом.

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