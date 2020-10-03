Пекин, , 17:05 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье, у которых ранее выявили коронавирус. Об этом говорится в телеграмме, текст которой обнародовала газета Global Times.

Си Цзиньпин и Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с супругой Пэн Лиюань выражаем сочувствие и надеемся на ваше [Дональд и Меланья] скорейшее выздоровление», — отмечается в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Дональд Трамп и его жена получили положительные результаты теста на SARS-CoV-2.

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