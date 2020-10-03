Ереван, , 16:53 — REGNUM Атака Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентна по своим масштабам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

Никол Пашинян и армянские генералы Gov.am

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"Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои идут в Карабахе с 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили о взятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По информации из Баку, с начала столкновений армянские вооруженные силы потеряли 230 танков, сотни других единиц техники и вооружений.