Ереван, , 15:09 — REGNUM Армянские силы в Нагорном Карабахе смогли остановить наступление азербайджанской армии, начатое утром 3 октября на севере и юге республики. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Нагорный Карабах mil.am

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Напомним, что ранее Степанян сообщила о том, что армия Азербайджана начала наступление на юге и севере Карабаха — в долине реки Арас и Мартакертском районе.

По её словам, наступление азербайджанских сил удалось сдержать, а на одном из направлении армянские силы смогли контратаковать.

«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», — написала представитель минобороны Армении.

Напомним, что обострение давнего нагорно-карабахского конфликта началось утром 27 сентября. Азербайджанская армия начала наступление по всей линии фронта. Бои не затихли в первый же день, как это бывало в предыдущие годы, а продолжаются до сих пор.