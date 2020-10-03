Минск, , 15:27 — REGNUM Берлин является важным партнером Минска, несмотря на «сложное историческое наследие». Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, адресованном Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю Дня германского единства.

Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Лукашенко. 2018 President.gov.by

«Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, Белоруссию и Германию объединяют многочисленные связи и совместные проекты, способствующие расширению «экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности».

Белорусский лидер также отметил, что рассчитывает на возобновление совместной работы по разным направлениям в период председательства Федеративной Республики Германия в Совете Европейского союза во второй половине текущего года.

Лукашенко пожелал Штайнмайеру здоровья, а также успешной политической деятельности, а жителям Германии — солидарности и мирного неба.

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Напомним, 3 октября в Германии празднуют День германского единства. Данный праздник установлен в честь вхождения Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германия.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на итоги выборов президента Белоруссии, состоявшиеся 9 августа, Германия не признает Лукашенко президентом Белоруссии.