Берлин, , 14:50 — REGNUM В случае если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, которые были сделаны в Германии, Швеции и Франции, Россия не сможет избежать санкций Евросоюза против нее. Об этом 3 октября заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью порталу t-online.

«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — заявил он.

При этом Маас не стал уточнять, каким именно будет ответ, и рассказал, что это страны-участницы ЕС будут решать совместно.

«Убежден, что от санкций не уйти», — также заявил глава МИД Германии и добавил, что ограничительные меры всегда должны быть «адресными и соразмерными».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз дождётся заключения ОЗХО о произошедшем с блогером Навальным и снова обсудит возможную реакцию на инцидент через две недели на саммите ЕС.