3 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Путь к решению проблемы Нагорного Карабаха лежит через сложный дипломатический лабиринт. Никто не знает, готов ли Макрон к марафону, сможет ли Париж остановить войну, как это сделал во времена кавказской войны августа 2008 года.

Станислав Тарасов, , 14:41 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением по Нагорному Карабаху, в котором подчеркивалась необходимость немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ, в Париже решили активизировать посреднические усилия по Карабаху. Макрон провел переговоры по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Reuters, глава Франции предложил Еревану и Баку какой-то новый метод перезапуска переговоров по урегулированию карабахского конфликта в формате Минской группы. Подробностей пока не сообщается.

Ереван и Баку по разному освещали в национальной прессе эти события. Если Пашинян по итогам разговора с Макроном говорил о недопустимости вовлечения иностранных боевиков в военные действия в Карабахе, обозначил фактор участия в конфликте Турции, то Алиев не выступил после беседы с Макроном с каким-либо заявлением. Напомним, что накануне саммита Европейского совета в Брюсселе французский лидер заявил, что разведка его страны располагает сведениями, что боевики джихадистских группировок из Сирии через Турцию проникли в Нагорный Карабах. Париж назвал это «очень серьезным новым фактом», который должен стать предметом обсуждения глав государств и правительств стран — членов ЕС. С подтверждением информации выступила представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что Москва тоже располагает данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе.

Между тем в Нагорном Карабахе идет настоящая полномасштабная война, остановить которую одними заявлениями или телефонными переговорами невозможно. Обе стороны конфликта заявляют об убитых и раненых среди мирного гражданского населения. Согласно просочившейся в мировые издания информации, Закавказье готовили к новой войне. Независимо от того, кого считать инициатором начала боевых действий, не все они были «внезапными». Это создает устойчивое ощущение наличия фактора находящейся в тени «третьей силы». Об этом пишет и турецкое издание Evrensel, утверждая, что причины вспыхнувшей новой войны в Карабахе следует искать в событиях на «Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, по оси Сирии и Ливии, которые переносятся на кавказский фронт».

Учитывая, что ранее в Восточном Средиземноморье и Африке обозначилось противостояние Франции и Турции, когда Париж завил о готовности защищать суверенитет Греции и Кипра и официально предупредил Анкару о жестких санкциях, а также то, что он сделал заявление по Нагорному Карабаху, которое в Турции и Азербайджане сочли «проармянским», можно предполагать, что разговор Алиева с Макроном был сложным. Если в первом случае Франция выступает под флагом НАТО, во втором — как одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, то обозначается общий геополитический контекст, связывающий последние события в Восточном Средиземноморье и войну в Нагорном Карабахе. Но есть и другой момент.

Говоря о Восточном Средиземноморье, Макрон обвинял Турцию и Россию в реализации «общей политики». Сейчас же в Закавказье он обозначает сценарий совместных с Россией действий в формате МГ ОБСЕ, который отвергается Турцией. Париж не желает появления в Закавказье даже на потенциальном уровне альянса Турции и России по типу того, который существовал во времена Ленина и Ататюрка, и хочет заполнить собой большой пробел, появившийся в связи с ослаблением влияния в регионе США. Судя по всему, Макрон будет подталкивает ЕС к разработке всеобъемлющей стратегии для Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, а теперь и Закавказья.

Однако это теория. На практике необходимо в первую очередь остановить войну в Нагорном Карабахе и перевести события в фазу мирных переговоров, что пока не представляется возможным без каких-либо конкретных практических действий упреждающего характера. К тому же налицо стремление Турции надавить на Россию, с которой у нее сохраняются разногласия по поводу контроля над Идлибом и Тель-Рифатом в Сирии и передачи Сирта и Джуфры в Ливии поддерживаемому турецкими властями Правительству национального согласия.

Наконец, пожалуй, самое важное. Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что считает, что Россия имеет более высокую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в отличие от других стран-посредников. Он назвал важным формат «тройки» сопредседателей Минской группы, желая его сохранения. По словам президента, его страна категорически против перерастания карабахского кризиса в региональный конфликт. Так что путь к решению проблемы Нагорного Карабаха лежит через сложный дипломатический лабиринт, и никто не знает, готов ли Макрон к марафону, намерен ли он сделать то, что Париж уже проделал во времена кавказской войны августа 2008 года.

Для России же важно, как выразился один эксперт, «думать о проблемах у себя в огороде» и не лезть пока на другие «приусадебные участки».