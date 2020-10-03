Степанакерт, , 14:16 — REGNUM ДОКУМЕНТ

С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана при поддержке Турции и террористических организаций из стран Ближнего Востока развязали агрессивную войну против Республики Арцах. Широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования преднамеренно обстреливают города, села и гражданские объекты Арцаха с целью терроризирования и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий есть многочисленные жертвы среди мирных граждан.

Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций.

Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие. В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе.