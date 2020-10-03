Нур-Султан, 3 октября 2020, 14:19 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании Трамп, заразившимся коронавирусом. Текст телеграммы, адресованной лидеру Соединенных Штатов Америки был опубликован 3 октября пресс-службой первого президента Казахстана на его официальном сайте.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»
Читайте также: Заражение Трампа коронавирусом усилило беспокойство на мировых рынках
Как «человек, испытавший болезнь на себе» Назарбаев призвал лидера США придерживаться рекомендаций врачей и выполнять все их предписания.
Читайте также: Трамп заразился коронавирусом
Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что результаты тестов на SARS-CoV-2, проведенных ему и его супруге, оказались положительными.