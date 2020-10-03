Подгорица, , 22:00 — REGNUM 2 октября председатель Либеральной партии Андрей Попович предложил парламенту Черногории принять закон о запрете фашистских, неофашистских и военных националистических организаций, а также применения их символики. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Законопроект предполагает предотвращение национальной, расовой или религиозной ненависти и нетерпимости среди граждан Черногории. Законопроект запрещает любую форму деятельности фашистских, неофашистских и военных националистических организаций, а также использование фашистских и неофашистских символов в Черногории. Таким образом, проблемы растущего политического экстремизма и национализма во многом будут решены», — подчеркнул Попович.

Он также отметил, что в Черногории нет достаточно определенного правового механизма уголовного преследования упомянутых организаций.