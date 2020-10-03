Бишкек, , 13:37 — REGNUM В преддверии и в день проведения парламентских выборов на всех избирательных участках должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, выступая на заседании республиканского оперативного штаба.

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По его словам, на все участки для голосования доставлены 3,5 млн медицинских масок — по числу избирателей, и дезинфицирующие средства — в необходимом объеме.

Также глава правительства отметил, что поскольку через день после выборов в общеобразовательных учреждениях возобновится учебный процесс для учащихся младших классов, то необходимо перед его началом провести в школьных помещениях тщательную дезинфекцию.

«Мы должны защитить наших детей от коронавирусной инфекции», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты, представляющие 16 партий. Участие в голосовании могут принять около 3,5 млн граждан республики.