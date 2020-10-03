Минск, , 13:47 — REGNUM Предложения министерства иностранных дел Белоруссии о сокращении числа дипломатического персонала в дипломатических представительствах Литвы и Польши обязательно к исполнению. Об этом 3 октября со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолия Глаза сообщает БелТА.

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Напомним, 2 октября глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва не планирует по рекомендации белорусской стороны отзывать из Минска своего посла и сокращать дипломатическое присутствие в республике. Аналогичное заявление сделал и глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — заявил Глаз.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии процитировал одиннадцатую статью Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой говорится: «При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства». Представитель министерства иностранных дел Белоруссии подчеркнул, что это также касается заявления главы внешнеполитического ведомства Польши.

Глаз также отметил, что озвученные накануне внешнеполитическим ведомством Белоруссии предложения не направлены на ухудшение отношений между «нашими соседскими» народами, «носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации».

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