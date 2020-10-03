Москва, , 13:33 — REGNUM Россия не выдаст Киеву приговорённого к 13 годам заключения экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович European Parliament

По мнению эксперта, основанием для отказа станет тот факт, что бывший глава республики получил в РФ политическое убежище. И хотя Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осуждён на 13 лет лишения свободы, экс-президент вероятнее всего, не будет передан Украине.

«Со слов адвоката (экс-президента) мы знаем, что Янукович не является гражданином России. Тем самым нет препятствий для того, чтобы выдать Януковича для отбытия наказания на Украину, так как он судом признан преступником. И насколько я знаю, у наших стран есть двустороннее соглашение о выдаче преступников. Это де-юре. Но в нашей стране Янукович получил убежище по политическим мотивам, и я думаю, что Янукович выдан не будет украинской стороне. И мотивами этой невыдачи будут несколько факторов», — заявил Краснов.

Эксперт полагает, что в случае выдачи Януковича украинская сторона может, в нарушение прав человека, попытаться применять к бывшему президенту пытки и даже убить его. Это обстоятельство является одной из причин, по которым Россия откажется передавать бывшего украинского президента Киеву.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине суд обязал экс-депутата Госдумы опровергнуть слова о Януковиче