Донецк, 3 октября 2020, 11:53 — REGNUM Генеральный штаб Украины одобрил поставку Азербайджану партии противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», сообщил 2 октября официальный представитель Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин во время брифинга.
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Также Киев намерен отправить группу инструкторов, которые обучат военнослужащих Азербайджана использовать поставленные комплексы.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявили, что Киев не намерен оказывать военную помощь ни Армении, ни Азербайджану.
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