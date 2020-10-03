Берлин, , 11:12 — REGNUM Решение об объединении Германии, ситуация вокруг которого постоянно и быстро менялась, в феврале 1990 года уже было принято. Об этом 3 октября заявил известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (PDS) — правопреемницы правящей в ГДР СЕПГ («Социалистическая единая партия Германия» — коммунистическая партия ГДР), один из лидеров партии «Левые», депутат бундестага ФРГ Грегор Гизи в интервью РИА Новости.

По словам Гизи, в то время все быстро менялось и в декабре 1989 года первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что если он сдаст СЕПГ то он сдаст и ГДР, а если сдаст ГДР, то в дальнейшем сдаст и СССР.

«Первого февраля 1990 года я был у него, и он сказал мне, что немецкое единство близко, и он не может этого больше предотвратить», — заявил немецкий политик.

Также он отметил, что считает, что у Горбачева были хорошие политические идеи, но при этом «он ничего не мог придумать для экономики».

Отметим, 3 октября в Германии празднуют 30-летие объединения страны, когда в полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) по договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, была включена в состав ФРГ.