Приштина, , 14:17 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 2 октября опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter видео, на котором глава МИД Сербии Ивица Дачич якобы угрожает сербам, готовым выдать места захоронения пропавших без вести албанцев.

Однако на указанном Османи отрывке из сербской телепередачи CIRILICA за 28 сентября 2020 года запечатлен только вопрос «что мы сделаем с сербами, которые, по какой-то глупости, покажут могилы албанцам и хорватам могилы албанцев, похороненных в Сербии?». Однако словам Османи, это доказывает, что Сербия до сих пор руководствуется «геноцидальным мышлением». До сих пор Косово работает над прояснением судьбы 1643 албанцев, пропавших без вести.

https://twitter.com/VjosaOsmaniMP/status/1312097158296895488

Вьоса Османи Послушайте, как министр иностранных дел Сербии угрожает сербам, которые указывают места, где захоронены пропавшие без вести албанцы в Сербии. Послушайте снова и снова, если вы верите, что сербские лидеры поменялись. К сожалению, Сербия до сих пор руководствуется геноцидальным мышлением.

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