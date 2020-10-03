Баку, , 10:06 — REGNUM Министерство обороны Армении заявило о продолжающихся ожесточенных боях в Нагорном Карабахе на различных участках фронта. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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По сообщению азербайджанских военных, в ночь на 3 октября им удалось пресечь боевую активность армянской стороны на различных участках фронта и нанести противнику «сокрушительный удар». Подчеркивается, что ожесточенные бои по всему фронту продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минобороны Армении сообщило о начале нового наступления армии Азербайджана на юге и севере Карабаха. Идут ожесточенные бои.

Международное сообщество призывает противоборствующие стороны к миру, однако пока эти призывы ни к чему не привели.