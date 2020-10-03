Загреб, , 10:23 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео 2 октября провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в портовом городе Дубровник. Выбор этого места встречи напоминает о бомбардировке города частями Югославкой народной армии в 1991 годы. Хорватия, как и Косово, участвовала в вооруженном конфликте с Югославией, а потому поддерживает независимость Косово и до сих пор демонстрирует солидарность косовским албанцам в противостоянии с Сербией в ходе визита в хорватский портовый город Дубровник, который в 1991 году был осаждён частями Югославской народной армии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром политик заявил, что США остаются «чрезвычайно заинтересованными» Балканами. По словам Помпео, США сделали крупный шаг для решения конфликта между Косово и Сербией, однако остается еще много работы.

Майк Помпео Соединенные Штаты больше не руководят из-за кулис. Мы очень заинтересованы этим регионом в дипломатическом отношении. Вы вспомнили работу, которую мы проделали с Косово и Сербией. Но там предстоит еще много работы. Это процесс, но мы сделали первый хороший шаг, хороший задел на будущее.

При этом политик подчеркнул, что США намерены приложить усилия и для снижения напряжения в Боснии и Герцеговине.

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