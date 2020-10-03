Станислав Стремидловский, 3 октября 2020, 09:44 — REGNUM

Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак вместе с литовским и украинским коллегами посетил многонациональную бригаду ЛитПолУкрбриг имени князя Константина Острожского, дислоцированную в Люблине. Как заявил Блащак, «суть бригады отражена в лозунге «три нации — одно видение». В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что создание ЛитПолУкрбриг «стало знаковым событием братского сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой», что «особенно важно сегодня, когда Россия ведет войну против Украины». Учитывая замечание Блащака, в состоянии «войны» с Москвой, таким образом, находятся и Варшава с Вильнюсом.

Эта риторика — постоянный элемент польской пропагандистской линии. Периодически, правда, в Варшаве спохватываются и начинают говорить об опасности выдвижения своей страны на передний фронт борьбы с Россией и подпитки представлений о Польше в Европейском союзе как главном русофобе, что создает европейским странам проблемы во взаимоотношениях с Москвой. Однако вскоре всё возвращается на круги своя. Польская политика на восточном направлении — это ощущение себя историческим реконструктором, который хочет переиграть прошлое. Ни Германия, ни Франция не демонстрируют подобного поведения, хотя две войны России с этими странами у нас названы Великими Отечественными. Сегодня у немцев и французов нет комплексов в отношении русских, а Берлин и Париж в разной степени, но все же декларируют важность построения диалога с Москвой для решения проблем как в ЕС, так во всем мире. Что вызывает раздражение у Варшавы, рисующей геополитическую картину времен XVII века и первой Речи Посполитой, которая расселась между Москвой — Санкт-Петербургом и Западной Европой. Агрессивную модель поведения Варшава выстраивает в наши дни, снова выбиваясь из общего ряда ЕС.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Литвы и Украины на чествовании литовско-польско-украинской бригады
Министр обороны Польши Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Литвы и Украины на чествовании литовско-польско-украинской бригады
Gov.pl

Одновременно польские политики по какой-то ведомой им одной причине считают себя пупом Евросоюза на Востоке, не считаясь с чувствами даже своих союзников. «Хорошо, что не только Польша говорит о Белоруссии, даже хорошо, что иногда то, чего мы хотели бы, говорят другие страны, — заявляет представляющий правящий лагерь депутат Европейского союза Рышард Чарнецкий. — Однако, при всем уважении, в Литве проживает около трех миллионов жителей, ее положение в ЕС абсолютно несравнимо с положением Польши, страны с почти 40 миллионами жителей, входящей в G5, то есть пятерку крупнейших государств — членов ЕС. Поэтому наше мнение является отправной точкой для Германии, Франции и Брюсселя». Варшава воспринимает себя исторической константой, но Польша больше похожа на промежуточную страну и историческую переменную. Впрочем, некоторые польские политики и сами понимают это, говоря о «теоретической» польской государственности. На первый взгляд, преувеличение, ведь Польша — член ЕС и НАТО, ее экономика позволяет пока что реализовывать многие социальные программы. Однако в контексте того, кем хочет казаться Варшава, слова о «теоретической государственности» имеют смысл.

Польша считает себя державой, которая диктует смыслы Западу, однако Запад не воспринимает ее своей, о чем недавно предупредила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Промежуточное положение Варшавы могло бы помочь занять ей важное место на евразийском пространстве. Об этом несколько лет назад говорил легендарный польский политик Корнель Моравецкий. «Отсутствие нормальных отношений с Россией нам вредит, — замечал он. — Китайцы, которые еще год назад собирались включить в свой Шелковый путь Польшу (под Лодзью планировалось создать логистический центр), теперь ведут переговоры с россиянами и немцами, обсуждая возможность появления главного центра распределения товаров на западные рынки в Калининградской области. Европа должна объединиться и сформировать одно большое экономико-культурное пространство. Прежние механизмы интеграции себя исчерпали, нам нужно новое качество». Увы, его не услышал даже собственный сын, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня проталкивает в Евросоюзе идею отрыва Белоруссии от России. Между тем сама Польша вступила в фазу, концом которой станет ее превращение во «вторую Белоруссию» в глазах Европейского союза.

Польский политик Корнель Моравецкий
Польский политик Корнель Моравецкий
Konrad Wereszczyński

Нынешних польских политиков подводит их память. Тот же Блащак во время посещения бригады ЛитПолУкрбриг рассказывал, как президент Польши Лех Качиньский вместе с литовским и украинским коллегами отправился во время грузино-российской войны в августе 2008 года в Тбилиси и осудил Россию, подчеркнув, что «сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Прибалтики, а затем Польша». Однако министр забыл добавить, что уже спустя два года Качиньский собирался отправиться в Москву. «Друзья-россияне, — обращался тогда к нашему народу брат погибшего в апреле 2010 года президента Ярослав Качиньский, — сегодня, 9 мая, на Красной площади должен был стоять мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, с гордостью глядя на проходящих польских солдат. Он думал бы о миллионах воинов, миллионах российских воинов, которые погибли, сражаясь с немецким Третьим Рейхом».

Основатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский
Основатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский
Piotr Drabik

Современная плеяда деятелей правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), увы, таким геополитическим мышлением не обладает. Польша, находящаяся в состоянии конфронтации с Россией и портящая отношения с Европой, набирает ускорение в направлении выхода из ЕС. Опомнится ли Варшава? Надежд на это мало.