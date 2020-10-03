Душанбе, , 09:17 — REGNUM За ходом президентских выборов в Таджикистане в составе миссий Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых государств будут наблюдать члены Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко и Антон Лопатин, сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на Антона Лопатина.

«Члены ЦИК Евгений Шевченко и Антон Лопатин планируют в составе миссии ШОС и миссии СНГ принять участие в наблюдении за выборами президента Таджикистана», — заявил Лопатин.

Лопатин будет наблюдать за ходом выборов главы Таджикистана в составе миссии наблюдателей СНГ, а его коллега Евгений Шевченко — в составе миссии ШОС.

Напомним, 11 октября в Таджикистане запланированы выборы президента.