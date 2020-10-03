Душанбе, 3 октября 2020, 09:17 — REGNUM За ходом президентских выборов в Таджикистане в составе миссий Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых государств будут наблюдать члены Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко и Антон Лопатин, сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на Антона Лопатина.
Лопатин будет наблюдать за ходом выборов главы Таджикистана в составе миссии наблюдателей СНГ, а его коллега Евгений Шевченко — в составе миссии ШОС.
Напомним, 11 октября в Таджикистане запланированы выборы президента.