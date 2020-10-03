Ереван, , 08:21 — REGNUM Военно-воздушные силы Азербайджана потеряли ночью 3 октября три самолёта в Нагорном Карабахе, сообщили представители минобороны Армении на своих страницах в Facebook.

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По информации пресс-секретаря оборонного ведомства Армении Шушан Степанян, один азербайджанский самолёт уничтожен на южном направлении линии соприкосновения в 08:25 (07:25 мск).

О двух других самолётах позже написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Еще два самолета уничтожены 10 минут назад, упорные бои продолжаются», — объяснил он.

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Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Ранее в Минобороны Армении сообщали, что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы.

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