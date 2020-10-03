Киев, , 08:20 — REGNUM О намерении Киева поддержать санкции Европейского Союза против белорусских чиновников заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил 2 октября в интервью ВВС News Украина.

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Глава МИД Украины отметил, что хотел бы ознакомиться с санкционным списком Европейского Союза.

«Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил Кулеба.

Он также отметил, что Киев считает, что в данной ситуации необходимо действовать «единым фронтом», добавив, что Украина делает все для «помощи» белорусскому народу «в этой сложной ситуации».

Кулеба также заявил, что «расширение влияния» России в Белоруссии «угрожает» безопасности Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Европейский Союз ввел в действие санкции в отношении сорока белорусских чиновников.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии на которых в очередной раз победу одержал Александр Лукашенко. После победы на выборах главы государства Александра Лукашенко в стране начались протесты, которые длятся по сей день.

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Отметим, 15 сентября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Европейского Союза нет оснований считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.