Ереван, , 08:11 — REGNUM Азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы, написал 3 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

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«Ночью шли ожесточенные бои», — сообщил он.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в социальной сети, что ночные бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

«Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешёл в наступление», — написала она.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили о взятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По информации из Баку, с начала столкновений армянские вооруженные силы потеряли 230 танков, сотни других единиц техники и вооружений.

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