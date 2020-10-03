Киев, , 07:52 — REGNUM Киевские власти готовы присоединиться к санкциям против чиновников из Белорусии, которые ввели в Евросоюзе, заявил 2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции BBC.

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«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке», — сказал чиновник.

По его словам, Киев присоединится к санкциям ЕС поскольку «речь идет о вопросах последовательности политики». Кроме того, необходимость следования антибелорусскому решению ЕС Кулеба объяснил «солидарностью Украины», которая стоит выше возможных последствий от расширения влияния России в Белоруссии.

Напомним, 1 октября лидеры стран — членов Евросоюза единогласно проголосовали за введение санкций против Белоруссии. На данный момент рассматривается список из 40 представителей Белоруссии, которые, как считают в ЕС, причастны к фальсификациям выборов в республике, а также к жестокому разгону демонстраций.

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