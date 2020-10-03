Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщил о своем самочувствии после помещения в военный госпиталь на своей странице в Twitter.

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«Все хорошо, я думаю! Всем вам спасибо! Всех люблю!!!», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США приехал в военный госпиталь для лечения коронавирусной инфекции. Перед госпитализацией он записал видеообращение, в котором поблагодарил своих сторонников за поддержку. Он также заявил, что чувствует себя хорошо.

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