Берлин, , 06:53 — REGNUM Отношение к президенту РФ Владимира Путину показал опрос жителей Германии, проведенный Центром восточноевропейских и международных исследований (ZoiS), сообщает издание Zeit.

Так, 34% опрошенных, которые проживают в Восточной Германии, считают его эффективным президентом. По мнению журналистов Zeit, такое отношение связно положительным восприятием СССР и России, присущим жителям восточной части ФРГ.

При этом респонденты также указали на «напористость» президента России, что, как они полагают, не хватает германскому руководству. Кроме того, участники исследования в указанном регионе Германии отмечали как существенный вклад Путина отстаивание им традиционных ценностей.

На западе ФРГ российского лидера видят эффективным президентом лишь 20% опрошенных. Вместе с тем, как подчеркивают в Zeit, большинство участников опроса по всей стране не видят в Путине эффектного президента.

При этом была выявлена интересная зависимость: чем больше респонденты осуждают деятельность германского правительства или всю систему власти в Германии, тем более эффективным характеризуется ими Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа и занял четвертое место в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран, составленного в соответствии с исследованием независимой организации Pew Research Center.

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