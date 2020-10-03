Ереван, , 06:31 — REGNUM Американское посольство в Армении рекомендовало гражданам США не покидать Ереван из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Посольство призывает граждан США, которые в настоящее время находятся в безопасном месте, избегать несущественных поездок по стране», — говорится в сообщении.

Дипломаты посоветовали американцам не посещать Нагорный Карабах, север Тавушской области рядом с границей с Грузией, к востоку от озера Севан, избегать скоплений людей и следить за новостями.

Кроме рекомендации для граждан, посольство выпустило запрет для собственных сотрудников — им нельзя будет «выезжать за пределы большого Еревана».

Ранее почти 50 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США призвали госсекретаря Майка Помпео предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгрессмены США назвали провальной политику в отношении Азербайджана