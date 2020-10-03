Москва, , 05:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, вероятно, довольно быстро пойдёт на поправку после диагностированного у него заболевания COVID-19, заявил 2 октября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, однако проявляет высокую активность. В любом случае, отметил эксперт, медики приложат все силы для того, чтобы вылечить американского президента.

«Пожелаем ему скорейшего выздоровления, — сказал Онищенко. — Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: семь миллионов заболевших, что очень серьезно».

Ранее израильский врач-пульмонолог предположил, что даже при наличии хронических заболеваний COVID-19 у Трампа может пройти легко.

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