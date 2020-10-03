Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Тест на выявление коронавируса нового типа у вице-президента США Майка Пенса показал отрицательный результат, сообщил официальный представитель политика Девин О'Мэйлли.

«Этим утром, вице-президент Пенс и Вторая леди США получили отрицательный результат теста на COVID-19. Вице-президент Пенс остается в добром здравии и желает Трампу выздоровления», — заявил он.

В связи с этим вице-президент США не будет уходить на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь для лечения коронавирусной инфекции. На время болезни он отказался передавать полномочия Пенсу. Для того, чтобы Трамп мог работать, в больнице для него оборудовали президентский офис.

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