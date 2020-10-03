Степанакерт, , 05:47 — REGNUM Больше трёх тысяч человек потеряла азербайджанская армия в ходе боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил 3 октября пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

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В своей публикации он привёл полученные «разведывательные данные».

«Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза ничего не делается», — отметил Погосян.

Днём ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал, что за сутки боёв вооружённые силы Азербайджана потеряли 540 человек убитыми и свыше 700 — ранеными. В Баку эти цифры не подтверждают, но отмечают, что армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе.

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