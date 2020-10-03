Баку, , 05:38 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

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«Войска Азербайджанской Армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Азербайджана сообщило также об «уничтожении значительного количества» живой силы и военной техники противника. Всего, по данным азербайджанской стороны, с начала столкновений 27 сентября армянские вооруженные силы потеряли 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, десятки систем и комплексов другого назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нагорно-Карабахской Республике приветствовали совместное заявление глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с осуждением эскалации насилия в зоне конфликта.

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