Вашингтон, 3 октября 2020, 05:25 — REGNUM Надежду на то, что после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 главы Белого дома Дональда Трампа весь американский народ усвоит урок о необходимости использования защитных масок высказала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает телеканал CNN.
Законодатель надеется, что случившееся с Трампом станет «поворотной точкой» в политике американских властей в отношении к пандемии. Вместе с тем она назвала «печальным» диагноз лидера США и его супруги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп записал видеообращение со словами благодарности всем, кто поддержал его после заболевания COVID-19.
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