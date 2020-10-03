Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Надежду на то, что после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 главы Белого дома Дональда Трампа весь американский народ усвоит урок о необходимости использования защитных масок высказала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает телеканал CNN.

Нэнси Пелоси «Теперь, надеюсь, они пошлют стране другой сигнал или, даже если они этого не сделают, это будет уроком для остальной страны».

Законодатель надеется, что случившееся с Трампом станет «поворотной точкой» в политике американских властей в отношении к пандемии. Вместе с тем она назвала «печальным» диагноз лидера США и его супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп записал видеообращение со словами благодарности всем, кто поддержал его после заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп перед госпитализацией выпустил видеообращение