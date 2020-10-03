Тегеран, , 08:40 — REGNUM 2 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что значительные ошибки, допущенные Соединенными Штатами, привели администрацию США к поражению, изгнанию и провалу в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В эксклюзивном интервью агентству IRNA Хатибзаде отметил, что США уже давно предприняли бы действия против Ирана, если бы знали, что способны на это. Он подчеркнул:

«Что касается вопроса обороны, то это прямо прописано в Уставе ООН как естественное право любой страны защищать себя от нарушения суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов, поэтому Иран никогда не остановится ни на секунду, будучи готовым отреагировать на любую агрессию.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также заявил, что Тегеран не сосредотачивается исключительно на внутренних вопросах и проблемах, так как международные отношения играют решающую роль в развитии страны.