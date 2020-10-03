Тегеран, , 08:36 — REGNUM 2 октября вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заявила, что продолжающаяся борьба с неравенством и расизмом стала одной из главных проблем в западном полушарии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масуме Эбтекар выступила с речью на заседании по случаю 25-й годовщины четвертой Всемирной конференции по положению женщин, где она подчеркнула: «Мир нуждается в смене парадигмы, чтобы принять истинные человеческие ценности и защитить права женщин».

Она также сказала, что спустя 25 лет мир продвинулся вперед в некоторых областях, однако в других измерениях перед международным сообществом все еще стоит много проблем.

«Я возглавляла делегацию экспертов моей страны на четвертой Всемирной конференции, будучи свидетелем того, как женщины из всех стран стремятся улучшить своё положение», — отметила Эбтекар.

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи подчеркнула:

«Спустя четыре десятилетия после установления Исламской Республики Иран у нас все еще остается много проблем, хотя мы значительно продвинулись вперед во многих областях, таких как образование и здравоохранение, а средняя продолжительность жизни женщин увеличилась на 25 лет».