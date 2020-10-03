Тегеран, , 08:25 — REGNUM 2 октября посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде поздравил китайский народ с Национальным днём Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что после победы над коронавирусной инфекцией (COVID-19) Пекин возобновил экономическую деятельность, в связи с чем продвижение отношений с Тегераном будет ускорено. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере Кешаварзаде написал: «В следующем году мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем». Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительное послание китайскому народу и правительству по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики, пожелав всем китайцам процветания и успехов.

Национальный день Китая является государственным праздником, ежегодно отмечаемым в ознаменование официального основания Китайской Народной Республики с 1 октября 1949 года.