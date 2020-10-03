Тегеран, , 08:23 — REGNUM 2 октября министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф в отдельных телефонных разговорах со своими голландским и австрийским коллегами обсудил двусторонние отношения, особенно в области консульских дел, и меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонных переговоров Зариф и министры иностранных дел европейских стран также текущую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и события на Ближнем Востоке. Стороны выразили надежду на дальнейшее расширение отношений в сферах экономики, политики и культуры.

Развитие событий в нагорно-карабахском районе и обеспокоенность нынешней ситуацией в Закавказье были одними из других тем, обсуждавшихся в ходе телефонных переговоров Зарифа с его голландским и австрийским коллегами. Стороны призвали к скорейшему разрешению спора между Арменией и Азербайджаном мирными средствами.