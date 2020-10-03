Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Жителям Соединенных Штатов необходимо носить медицинские маски, а не строить из себя «крутых парней», заявил кандидат президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборного митинга в штате Мичиган.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Соответствующее заявление он сделал на фоне госпитализации президента США Дональда Трампа с коронавирусной инфекцией. Байден напомнил, что американский лидер отказывался надевать медицинскую маску в публичных местах.

«Это не вопрос политики. Это явное напоминание для нас, что надо воспринимать вирус серьезно. Он сам не уйдет. Будьте патриотами. Не надо строить из себя крутых парней. Просто делайте, что от вас требуется», — заявил кандидат от демократов.

Отметим, что в ходе предвыборных дебатов Трамп подшутил над Байденом, который всегда носит медицинскую маску, даже если находится вдалеке от людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь имени Уолтера Рида для лечения от коронавирусной инфекции. Ему уже пожелали скорейшего выздоровления президент Бразилии Жаир Болсонару и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления